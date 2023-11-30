تموين الدقهلية: تحرير 46 مخالفة متنوعة بمجالي الأسواق والمخابز فى 5 مراكز

حررت مديرية تموين الدقهلية، 46 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق والمخابز في 5 مراكز "نبروه - طلخا - دكرنس - المنزلة - المنصورة"، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم الخميس - إن الحملات أسفرت عن تحرير 46 من المخالفات التموينية، بالإضافة إلى المرور على 25 مخبزا وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز والالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته، فضلا عن ضبط 2 طن من السكر، و15 كيلوجرام مصنعات لحوم ودواجن، وقد تم التحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



ووجه دايرة بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

