السيطرة على كسر في خط المياه الرئيسى بمدينة طوخ بالقليوبية .. صور

نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ فى القليوبية من السيطرة على كسر فى خط المياه الرئيسى.

وتم الدفع بعدد من السيارات وتم شفط المياه وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.



وتلقي رئيس مدينة طوخ بلاغا بوجود كسر بخط المياة الرئيسى مما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشارع حسين سليمان وبعض الشوارع الجانبية.



وعلى الفور أصدر رئيس المدينة بالتحرك الفورى والدفع بسيارات شفط المياة بالاشتراك مع سيارات شركة المياة والصرف الصحي وفتح بيارات الصرف الصحى لتصريف المياه وفتح الشارع أمام حركة المواطنين فيما تم التوجية بتحرك اطقم الصيانة فورا لإصلاح العطل.

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