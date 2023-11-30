سي آي كابيتال القابضة تحقق إيرادات تصل إلى 4.7 مليار جنيه

أعلنت سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وبلغ إجمالي الإيرادات 4.7 مليار جنيه مصري، مسجلة زيادة بنسبة 87% عن العام الماضي. وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 747 مليون جنيه مصري، بنمو نسبته 54% مقارنة بالعام الماضي.

وتواصل محفظة التمويل الخاصة بالشركة تحقيق نتائج إيجابية، حيث تجاوزت 21 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

وصرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي للشركة ، بأن الشركة حققت أداءً قويًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

ويرجع ذلك إلى صلابة نموذج أعمالها واستراتيجية تنويع الأعمال والأداء المالي المتميز لشركاتها التابعة في الخدمات المالية غير المصرفية والبنك الاستثماري. هذا يعزز مكانة الشركة كمجموعة رائدة في الخدمات المالية المتنوعة.

وأشار جوهر إلى أن منصة الشركة للخدمات المالية غير المصرفية سجلت نموًا قويًا في محافظ التمويل الخاصة بكل شركة، إلى جانب زيادة عدد العملاء النشطين. واستمر بنك الاستثمار الخاص بالشركة في تحقيق نمو ملحوظ على جميع الأصعدة.