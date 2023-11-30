مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الخميس، عن مفاجأة قد تكون الأكبر في الدوري الإنجليزي من خلال رغبة الريدز في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية من خلال بيع النجم المصري محمد صلاح لأندية السعودي.

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نشرت صحيفة "TEAMtalk" البريطانية خبرًا حصريًا يفيد برغبة ليفربول في التعاقد مع مبابي في صفقة انتقال حرة.

ووصفت الصحيفة الصفقة بأنها "ضخمة"، لكنها قالت إن هذا سيتم فقط في حال رحيل محمد صلاح، الذي كان محل اهتمام الدوري السعودي منذ الصيف الماضي اي أن مبابي سيأتي بالمقابل المادي الكبير لبيع صلاح لأحد اندية السعودية وعلي رأسها الاتحاد الذي كان يرغب في ضم اللاعب.