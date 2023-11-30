وكيل نقل النواب يدعو المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية

دعا النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، التى تنطلق بدءا من غدا الجمعة لمدة ثلاثة أيام، وذلك بهدف إرسال رسالة للعالم أجمع بأن جموع المصريين يقفون خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات الخارجية وما يحاط بها من صراعات، مستهدفين استقرارها.



وقال قرقر في تصريحات له اليوم، إن الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة للمصريين سواء المقيمين بالخارج أو الداخل، لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم والحفاظ علي ما تشهده البلاد من استقرار و إنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات، حيث شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات بفضل المشروعات القومية.

وأشار إلى أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات، تعد مكسبا كبيرا حصل عليه المصريين المقيمين في الخارج ضمن المكتسبات في الدستور الحالي، وهو أمر صحى يجب استمراره لما له من تأثير إيجابي في التمثيل الجيد للشعب المصرى بمختلف الانتخابات.



وتابع النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن المشاركة الانتخابية واجب علي المصريين، تقوم الدولة بتسهيل القيام به بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، مشددا أن إدلاء المصريين في الخارج سيكون تحت إشراف قضائي كامل بإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بما يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كافة الأطراف الفاعلة بالخارج والداخل والشعب المصري، خاصة وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتضع ضوابط وإجراءات واسعة لتحقيق الشفافية والنزاهة بالعملية الانتخابية.