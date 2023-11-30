بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

بعد انتشار كلاب الشوارع في مصر وزيادة الذعر لدى المواطنين في الشوارع، اقترحت نائبة برلمانية تصدير كلاب الشوارع للخارج مقابل توفير الدولارات.

تصدير كلاب الشوارع مقابل الدولار

أعلنت النائبة آيات الحداد عضو مجلس النواب، تقدمها باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بشأن تصدير كلاب الشوارع للخارج مقابل الحصول على دولارات.

أضافت عضو مجلس النواب، أن الهدف من المقترح البرلماني هو حماية المواطنين من خطر الكلاب، فضلا عن وضع الكلاب في أماكن آمنة وتطعيمهم ووضع علامة على كل كلب يحصل على تطعيم لطمأنة المواطنين، بالإضافة إلى الفوائد الدولارية للتصدير للخارج.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.