استشهاد فلسطينية حامل في جريمة طعن بمدينة «اللد»

استشهدت، اليوم الخميس، امرأة فلسطينية حامل، وفي الأربعينيات من عمرها، اليوم الخميس، في جريمة طعن بسكين في مدينة اللد.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن ضحية الجريمة في جريمة الطعن هي آية أبو حجاج من اللد.

كانت قد قالت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وعلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على حادث هجوم القدس الذي أودي بحياة 3 إسرائيليين. حيث قال نتنياهو عبر صفحته على منصة إكس: "أنا وزوجتي سارة نبعث بتعازينا من أعماق قلوبنا إلىعائلات القتلى في الهجوم الذي وقع في القدس، ونصلي جميعا من أجل السلام للجرحى".