برلماني: المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية تسهم في صناعة القرارات لمستقبل أفضل

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية، تسهم في صناعة القرارات السياسية لحماية الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحفاظ على حق الحياة، وضمان مستقبل عادل وأفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.



وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن المشاركة هي ترجمة حقيقية للمفهوم الحقيقي والسليم للديمقراطية، والتي تُعد المسار نحو البناء والنهضة، وانعكاس لوعي الشعب المصري ورقي الإنسان صاحب الفكر المستنير الذي يُدرك جيدًا وعي أهمية وضرورة المشاركة الإيجابية في تحديد خارطة المستقبل، وتضافر الجهود في وجه الفساد بكل أنماطه وتحقيق أمن وسلامة الوطن.



وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تفتح الباب نحو الاختيار وشعور الفرد بقوته وأهمية كلمته وآرائه وأفكاره، وتضعه أمام مسئولياته المجتمعية تجاه الوطن، لافتا إلى أن الشعب المصري بمشاركته يرسخ مبدأ الديمقراطية لشعب هو حاكم ومحكوم ومصدر السلطات في وطنه، يختار بحرية واستقلالية من يمثله ويقود حاضره ومستقبله ويحفظ تاريخه ويحمي ماضيه.



وأكد وهبة، أن الجاليات المصرية تستعد استعداداً كاملًا للانتخابات الرئاسية، وتحرص حرصا شديدًا على المشاركة فيها، ليظهر العُرس الديمقراطي بمظهر يليق بقيمة مصر ومكانتها أمام العالم، ويرى الجميع أن الشعب المصري على قلب رجل واحد من أجل الوطن.



وتنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 غدا الجمعة، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقرر لكل دولة.