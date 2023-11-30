الجامعة العربية: تحضيرات لعقد عدة فعاليات خاصة بالطاقة خلال COP28 بالإمارات

أعلنت جامعة الدول العربية أن أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء (إدارة الطاقة) ستنظم عدة فعاليات خلال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 28) المنعقد بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل.



وسيتم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع شركاء الجامعة الاستراتيجيين مثل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وذلك بجناحي جامعة الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.



وقال الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي -في تصريح اليوم الخميس - إن الجامعة دأبت على المشاركة الدائمة بفعاليات مؤتمرات الأطراف ولكن هذه المرة من خلال جناحها الذي يتولى القطاع الاقتصادي (إدارة شئون البيئة والتغير المناخي) التنسيق لكافة الفعاليات المتعلقة بالقطاعات المختلفة بالأمانة العامة.



وأكد علي أهمية الفعاليات التي تقوم بها إدارة الطاقة خاصة مع وجود أسماء لامعة لخبراء ومتحدثين على أعلى المستويات، حيث أن هذه الفعاليات تتضمن سبع جلسات عمل وحلقات نقاشية تدور حول موضوعات مختلفة منها أسواق الكربون من أجل تحولات الطاقة المستدامة: رؤى ومسارات للمنطقة العربية، وإطلاق الهيدروجين النظيف كمسار لإزالة الكربون بالمنطقة العربية، وتعزيز المستقبل العربي: السوق العربية المشتركة للكهرباء: التقدم المحرز والتطلعات.



كما تشمل الموضوعات التي سيتم تناولها، الابتكار من أجل التحول إلى الطاقة المستدامة في المنطقة العربية، والمباني الذكية وتطبيقات سلسلة الكتل، وتسريع اعتماد ودمج السيارات الكهربائية بقطاعات النقل في المنطقة العربية، وتحلية المياه بالطاقات المتجددة والتحديات والفرص بالمنطقة العربية.

