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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرحلة التالية من الحرب في غزة.. الإعلان عن تفاصيل اجتماع بلينكن ونتنياهو

نتنياهو وبلينكن
نتنياهو وبلينكن

شكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على دعمه في القضاء على حماس.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عبر حسابة على منصة إكس، إن نتنياهو يعتزم مناقشة المرحلة التالية من الحرب في غزة مع بلينكن.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل اليوم الخميس للقاء قادة إسرائيليين ويشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي.

وقال نتنياهو: "أريد أن أعرب عن تقديرنا لدعمكم منذ البداية: أيها الرئيس، أنت شخصيا، في حرب القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن. لقد كنت مفيدا للغاية. نحن نقدر ذلك بشدة". بلينكن قبل بدء الاجتماع.

وانضم إلى بلينكن في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو والمبعوث الخاص للشؤون الإنسانية إلى الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد.

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