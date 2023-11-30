رئيس جامعة قناة السويس يتابع الطلاب الليبيين والرعاية المقدمة لهم

ثمن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، عمق العلاقات الوطيدة بين الجانبين المصري والليبي.



جاء ذلك خلال استقبال مندور، وفدا من السفارة الليبية، اليوم /الخميس/ برئاسة المستشار الثقافي للسفارة الليبية بالقاهرة الدكتور إسماعيل الهادي.. حيث استعرض مندور الخدمات المقدمة للطلاب الليبيين الدارسين بكليات الجامعة والرعاية المقدمة لهم والنظر في العقبات التي قد تواجههم.



وأكد رئيس الجامعة، اهتمام جامعة قناة السويس بقطاع الدراسات العليا والبحوث الذي يتطلع إلى أن يكون مركزا للتميز في مجالات الدراسات العليا المتخصصة والبحث العلمي التطبيقي ونقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار ومشاريع التنمية على المستويين العربي والأفريقي.



وأشار مندور، إلى حرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم البرامج التعليمية المميزة التي تواكب متطلبات سوق العمل الحديثة واستخدام سبل التعليم المتطورة لتزويدهم بالعلم والثقافة، مؤكدا مهارة الطلاب الليبيين في تلقي العلم.



ومن جانبه .. عبر المستشار الثقافي الليبي عن سعادته بزيارة الجامعة، مؤكداً تميز المستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها الجامعة، وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم .

