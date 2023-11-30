إصابة صحفي برصاص قناص إسرائيلي جنوب وادي غزة

أصيب صحفي برصاص قناص إسرائيلي جنوب وادي غزة، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قناصة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بالقرب من دوار الشهداء جنوب وادي غزة وسط القطاع، أطلقت الرصاص الحي وأصابت الصحفي عبد الرحمن الكحلوت في قدميه.

وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثو ميلر، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الكويتي الشيخ سالم آل صباح اليوم.

وقال ميلر في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، إن الوزيرين ناقشا الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، والتي أتاحت إطلاق سراح الرهائن وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.