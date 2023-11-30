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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. قبول طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بسيناء للالتحاق بنظام الخدمات بالثانوية العامة.. جامعة القاهرة توقع بروتوكولي تعاون مع نقابة الصحفيين في المجالات الخدمية والأكاديمية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


جامعة القاهرة الدولية تنظم مسابقة حول المشروعات القومية

تنظم رعاية الشباب بجامعة القاهرة الدولية، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مسابقة في البحوث الاجتماعية حول المشروعات القومية (أهميتها – النتائج المتوقعة – ما تم إنجازه على أرض الواقع)، بالتزامن مع بدء العام الدراسي بجامعة القاهرة الدولية لعام 2023-2024، وفي إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها لتطوير الوعي الوطني وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبه

 


جامعة القاهرة توقع بروتوكولي تعاون مع نقابة الصحفيين في المجالات الخدمية والأكاديمية


وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونقيب الصحفيين خالد البلشي ، بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين في المجالات الخدمية والأكاديمية والتدريبية، في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها الخدمي والتنموي والمجتمعي وتقديم كافة أوجه الدعم لنقابة الصحفيين.

 

قبول طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بسيناء للالتحاق بنظام الخدمات بالثانوية العامة

 

وافق  الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،  على قبول  طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة"قصار القامة"للانضمام إلى نظام الخدمات بالثانوية العامة.، في خطوة تعكس الاهتمام المستمر بتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.


بمشاركة 45 طالبًا.. نور البصيرة بجامعة سوهاج يُنظم يومًا رياضيًا ترفيهيًا

 

نظم مركز  نور البصيرة بجامعة سوهاج، يوم رياضي ترفيهي للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة، وذلك بالتعاون مع طلاب مدرسة النور للمكفوفين، بحضور  الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، وبمشاركة  ٤٥ طالب وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقة الحركية والذهنية، وذلك بمقر مدرسة النور للمكفوفين.

 

 

وكيل تعليم الدقهلية يشهد اليوم العالمى للتراث السمعى والبصرى بمدرسة جلورى

 

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فاعليات الإحتفال باليوم العالمى للتراث السمعى والبصرى بمدرسة جلورى .

 


آداب بني سويف تنظم سلسلة من الندوات للتصدي لقضايا المجتمع الراهنة


وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 227، على عقد كلية الآداب عدد من الندوات بهدف التصدي لقضايا المجتمع الراهنة ومنها ندوة بعنوان "الشائعات والأمن الفكري" وذلك بالتعاون مع كلية الحقوق ومجمع إعلام بني سويف، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

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