برلماني: قوة الموقف المصري أربكت الاحتلال وجهود السيسي قادت للهدنة وتمديدها

أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن قوة الموقف المصري، في رفض مخطط تهجيرالفلسطينيين علنيا ومن خلال مختلف الاتصالات الثنانية والدولية، أجهضت المخطط وكشفت خطط الحكومة الإسرائيلية السافرة نحو القضية الفلسطينية. مشيرا: أن مصر تصدت بقوة لمخطط تصفية القضية الفلسطينية من خلال تصدير الأزمة إلى دول الجوار، والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية الذي كافحت أجيال طويلة على مدار عشرات السنين.

وقال أبو عايشه فى تصريحات صحفية له اليوم، ان الدور المصري في ازمة غزة طوال الاسابيع الماضية، أثبت إنه دور حيوي ورائد للقضية، كما أن الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي هى التي نجحت في تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بجهود مصر تمديد الهدنة بعد انتهاء مرحالتها الاولى والحرص على استمرارها لاطول فترة ممكنة تمهيدا لوقف الحرب برمتها. مشيداً بدور الدبلوماسية المصرية في التواصل مع جميع أطراف الأزمة، من أجل استمرار التهدئة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود للأشقاء الفلسطينيين في كافة مناطق القطاع، وبما يكفل بقاءهم في أماكنهم ومنع تهجيرهم قسريًا. او انتهاء قضيتهم.

واختتم النائب عبده ابو عايشه، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية لا يمكن أن ينكره أي شخص، ومصر ثوابتها واضحة في التأييد المطلق لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. مشددا: على ان قوة الموقف المصري أربكت حكومة إسرائيل خلال أزمة غزة.