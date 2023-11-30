عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قوة الموقف المصري أربكت الاحتلال وجهود السيسي قادت للهدنة وتمديدها

النائب عبده ابو عايشه
النائب عبده ابو عايشه

أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن قوة الموقف المصري، في رفض مخطط تهجيرالفلسطينيين علنيا ومن خلال مختلف الاتصالات الثنانية والدولية، أجهضت المخطط وكشفت خطط الحكومة الإسرائيلية السافرة نحو القضية الفلسطينية. مشيرا: أن مصر تصدت بقوة لمخطط تصفية القضية الفلسطينية من خلال تصدير الأزمة إلى دول الجوار، والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية الذي كافحت أجيال طويلة على مدار عشرات السنين.

وقال أبو عايشه فى تصريحات صحفية له اليوم، ان الدور المصري في ازمة غزة طوال الاسابيع الماضية، أثبت إنه دور حيوي ورائد للقضية، كما أن الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي هى التي نجحت في تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بجهود مصر تمديد الهدنة بعد انتهاء مرحالتها الاولى والحرص على استمرارها لاطول فترة ممكنة تمهيدا لوقف الحرب برمتها. مشيداً بدور الدبلوماسية المصرية في التواصل مع جميع أطراف الأزمة، من أجل استمرار التهدئة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود  للأشقاء الفلسطينيين في كافة مناطق القطاع، وبما يكفل بقاءهم في أماكنهم ومنع تهجيرهم قسريًا. او انتهاء قضيتهم.

واختتم النائب عبده ابو عايشه، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية لا يمكن أن ينكره أي شخص، ومصر ثوابتها واضحة في التأييد المطلق لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. مشددا: على ان قوة الموقف المصري أربكت حكومة إسرائيل خلال أزمة غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

تصعيد المقاومة.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم القدس

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

ترشيحاتنا

الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24

مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته في القاهرة قبل السفر إلى تنزانيا

روسيا تتهم بلغاريا بـ"العبث والغباء" لرفضها عبور طائرة لافروف

«طاهر» و«تاو» يشاركان في التدريبات الجماعية للأهلي

إيقاف حمدي فتحي مباراتين وتغريمه لسبب صادم

دوري أبطال إفريقيا | بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

فيديو

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للإيجار بـ 625 جنيهًا شهريًا | اعرف التفاصيل.. فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ