إيقاف حمدي فتحي مباراتين وتغريمه لسبب صادم

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إيقاف لجنة الانضباط بقطر لـ حمدي فتحي بسبب لعبه العنيف.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" لجنة الانضباط في الدوري القطري تقرر إيقاف حمدي فتحي لاعب الوكرة مباراتين وغرامة 5 آلاف ريال بسبب اللعب العنيف".



تلقى الدولي المصري حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة، البطاقة الحمراء والطرد من مباراة فريقه مع العربي، مساء السبت الماضي، في إطار الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لفتحي، في الدقيقة 78، نتيجة تدخل عنيف على النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط العربي.

وتعد هذه أول بطاقة حمراء للاعب الأهلي السابق، في مشواره مع الوكرة الذي انضم إليه مطلع الموسم الحالي.

وانتهى اللقاء بفوز العربي على الوكرة بنتيجة 2-1.

وسجل حمدي فتحي هدفين مع الوكرة، في دوري نجوم قطر هذا الموسم، خلال 7 مباريات، وصنع هدفا.

وشارك مؤخرا فتحي في فوز منتخب مصر على جيبوتي وسيراليون، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.