عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف حمدي فتحي مباراتين وتغريمه لسبب صادم

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إيقاف لجنة الانضباط بقطر لـ حمدي فتحي بسبب لعبه العنيف.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" لجنة الانضباط في الدوري القطري تقرر إيقاف حمدي فتحي لاعب الوكرة مباراتين وغرامة 5 آلاف ريال بسبب اللعب العنيف".


تلقى الدولي المصري حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة، البطاقة الحمراء والطرد من مباراة فريقه مع العربي، مساء السبت الماضي، في إطار الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لفتحي، في الدقيقة 78، نتيجة تدخل عنيف على النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط العربي.

وتعد هذه أول بطاقة حمراء للاعب الأهلي السابق، في مشواره مع الوكرة الذي انضم إليه مطلع الموسم الحالي.

وانتهى اللقاء بفوز العربي على الوكرة بنتيجة 2-1.

وسجل حمدي فتحي هدفين مع الوكرة، في دوري نجوم قطر هذا الموسم، خلال 7 مباريات، وصنع هدفا.

وشارك مؤخرا فتحي في فوز منتخب مصر على جيبوتي وسيراليون، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

تصعيد المقاومة.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم القدس

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

ترشيحاتنا

الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24

مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته في القاهرة قبل السفر إلى تنزانيا

روسيا تتهم بلغاريا بـ"العبث والغباء" لرفضها عبور طائرة لافروف

«طاهر» و«تاو» يشاركان في التدريبات الجماعية للأهلي

إيقاف حمدي فتحي مباراتين وتغريمه لسبب صادم

دوري أبطال إفريقيا | بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

فيديو

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للإيجار بـ 625 جنيهًا شهريًا | اعرف التفاصيل.. فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ