راح بلّغ إدارة النادي | رسالة مثيرة من مصطفى الزناري لـ الزمالك

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن رغبة مصطفى الزناري في البقاء مع نادي الزمالك.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" مصطفى الزناري يبلغ إدارة الزمالك برغبته في البقاء مع الفريق وعدم الرحيل في يناير المقبل".



تمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداي لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 12 في المركز الرابع.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.