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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 مترا والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 24 15
العاصمة الإدارية 23 15
6 أكتوبر 23 14
بنهــــا 24 15
دمنهور 23 14
وادي النطرون 24 14
كفر الشيخ 23 14
المنصورة 24 15
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 23 14
طنطا 23 14
دمياط 23 17 
بورسعيد 23 18
الإسماعيلية 25 13
السويس 24 14
العريش 23 15
رفح 22 14
رأس سدر 27 13
نخل 22 6
كاترين 20 4
الطور 24 13
طابا 23 14
شرم الشيخ 28 18
الإسكندرية 23 14
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 22 13
السلوم 22 12
سيوة 20 7
رأس غارب 28 16
الغردقة 27 17
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 28 21
حلايب 26 18
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 26 22
الفيوم 24 12
بني سويف 24 12
المنيا 24 9
أسيوط 25 8
سوهاج 25 10
قنا 26 11 
الأقصر 28 12
أسوان 30 15
الوادي الجديد 28 10
أبو سمبل 30 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 35 22
المدينة المنورة 33 19 
الرياض 29 15
المنامة 25 20
أبوظبي 29 21
الدوحة 28 20
الكويت 24 12
دمشق 18 6
بيروت 21 17
عمان 19 9
القدس 20 9
غزة 22 16
بغداد 22 7
مسقط 28 23
صنعاء 23 5
الخرطوم 36 23
طرابلس 28 18
تونس 26 16
الجزائر 23 12
الرباط 20 9
نواكشوط 31 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 14 5
إسطنبول 20 15
إسلام آباد 21 9
نيودلهى 25 13 
جاكرتا 31 25
بكين 4 3-
كوالالمبور 31 24
طوكيو 11 4
أثينا 20 13
روما 20 14
باريس 4 4-
مدريد 11 3
برلين 2- 5-
لندن 5 2-
مونتريال 6 1-
موسكو 4- 8-
نيويورك 11 7
واشنطن 11 8
أديس أبابا 23 9

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