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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

300 جثة متحللة.. جهود لاستخراج آلاف المفقودين تحت الانقاض والصحة الفلسطينية تستغيث

ارشيفي
ارشيفي

 
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ان قوات الاحتلال تتحكم في مسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة.

وأشار القدرة في تصريحات له - بحسب وكالة شهاب الفلسطينية - أن حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة علي الحاجة  لإخراج مئات الجرحى إلى خارج القطاع كي ننقذ حياتهم.

كما طالب اشرف القدرة بضرورة حماية المنظومة الصحية في قطاع غزة كي تستطيع القيام بوظائفها.

ومن جانبه؛ ذكر  محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن طواقم الدفاع المدني تبذل قصارى جهدها لإخراج آلاف الجثث والمفقودين تحت الانقاض.

واكد بصل أن الفرق تمكنت منذ بداية الهدنة من انتشال حوالي 300 جثة متحللة لشهداء في الشوارع والطرقات بمدينة غزة وشمال قطاع غزة، لمكوثها فترة طويلة ملقاة دون أن تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها وانتشالها.

وأتم تصريحاته قائلا : بالرغم من نجاح فرق الدفاع المدني، على مدار الأيام الماضية في انتشال بعض الجثث، إلا أن حجم الدمار في القطاع كبير، سيما الطرق والمنازل، نتيجة الاستهدافات المتواصلة التي شهدها القطاع قرابة الـ 50 يوم الماضيين، تاركة خلفها دمار هائل.

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