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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نسبة كبيرة من الشباب..أحد أعضاء الجالية المصرية بإيطاليا: سنشارك بكثافة في العُرس الانتخابي

استعدادات الانتخابات
استعدادات الانتخابات الرئاسية بالخارج

كشف عيسى إسكندر أحد أعضاء الجالية المصرية في إيطاليا ، آخر استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024  في الخارج والتي تنطلق غدا.

 

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وقال عيسى إسكندر في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :"  الجالية المصرية في إيطاليا تعتبر أكبر جالية على مستوى العالم بعد السعودية وعدد الجالية حوالي 500 الف مصر وبها نسبة كبيرة من الشباب ".

 

وأضاف عيسى إسكندر:" سنشارك بكثافة في العُرس الانتخابي غدا،  وهناك تسهيلات كثيرة لتسهيل إجراءات الانتخابات الرئاسية ".

 

وتابع عيسى إسكندر:"  الأمن والأمان ومشروعات البنية التحتية أمور في غاية الأهمية وهذه الأمور تتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ".

 

وأكمل عيسى إسكندر:" من المبادرات الرائعة التي استفاد منها المصريين بالخارجإعطاء الفرصة للشباب المصريين في الخارج بتقنين الوضع التجنيدي وهذه مبادرة رائعة من الدولة المصرية  كما استفاد المصريين بالخارج من مبادرة استيراد السيارات من الخارج".

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