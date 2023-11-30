انفجارات قوية تهز مرتفعات الجولان السورية.. ماذا يحدث؟



ذكرت إذاعة النور اللبنانية ان أصوات الإنفجارات التي تتردد في المنطقة الحدودية في الجنوب ناجمة عن تدريبات معادية في مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وكانت غارة إسرائيلية في وقت سابق استهدفت مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية وأوقفته عن العمل، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام السورية الرسمية.

وضربت إسرائيل مطاري دمشق وحلب الدوليين عدة مرات منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة 7 أكتوبر.

كما ضربت إسرائيل أجزاء من غرب سوريا بعد سقوط صواريخ على هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل. حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مسؤول عسكري لم تسمه قوله إن إسرائيل أطلقت صواريخ من اتجاه هضبة الجولان، مستهدفة مطار دمشق الدولي ومناطق أخرى في ريف دمشق مما تسبب في أضرار مادية. ولم يذكر شيئا عنوقوع ضحايا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مراقب للحرب يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن الضربات جاءت بعد ساعات فقطمن استئناف المطار رحلاته الجوية بعد توقف دام شهرا بسبب ضربة إسرائيلية سابقة.