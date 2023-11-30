أنباء عن وقوع انفجار قوي في جبل عطان بالعاصمة اليمنية صنعاء

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار عنيف في جبل عطان بالعاصمة اليمنية صنعاء، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد جنوب غرب صنعاء.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبا"، أن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري بحث مع السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق مستجدات الوضع في اليمن.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الدفاع اليمني استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع قوات الجيش اليمني في أكثر من جبهة، وتنفيذها لأعمال القرصنة البحرية وتهديد طرق الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.

وأشار الداعري إلى تعنت مليشيا الحوثي ورفضها لجهود السلام المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة بزعم حقها الإلهي في الحكم.

كما ثمن وزير الدفاع اليمني، خلال الاجتماع، موقف مصر الثابت في دعم اليمن وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي على كافة الصعد.