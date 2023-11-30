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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. ننشر أسماء المشمولين في إفراجات اليوم السابع من صفقة التبادل

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السابع من صفقة التبادل، وهم: أهداب محمد علي حوراني / مناطق 48 وصابرين علي قائد عطاونة/ مناطق 48 وهديل باسم علي محاميد/ مناطق 48 وشهد حمد مصطفى سويطات/ مناطق 48 وأسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ مناطق 48.

كما ضمت قائمة الأسيرات أيضا : آيات سعيد قاسم عتاملة/ مناطق 48 ورنا محمد حسين سويلات/ مناطق 48 وأسيل حسين محمود سويطات/ مناطق 48

فيما اشتملت قائمة الأسرى الأشبال علي "سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم وعبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة ويونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة وإدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة وقصي عوض محمود مصري/  رام الله والبيرة  ومحمود إبراهيم محمود متولي/  قلقيلية وعبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل وعبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل ويوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة ومحمود رائد محمد إخليل/  الخليل وأسامة ماهر محمد قبها/ جنين وأحمد فضل خضر عجلوني/ القدس ومحمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرة ورائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل وأحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس.

وضمت كذلك : محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس وأبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل ومحمود حسن أحمد قطناني/ نابلس وعلي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم ومهران عمار ابراهيم حميدان/ القدس وقسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة   وعز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة. 

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