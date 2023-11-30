فلسطين.. ننشر أسماء المشمولين في إفراجات اليوم السابع من صفقة التبادل

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السابع من صفقة التبادل، وهم: أهداب محمد علي حوراني / مناطق 48 وصابرين علي قائد عطاونة/ مناطق 48 وهديل باسم علي محاميد/ مناطق 48 وشهد حمد مصطفى سويطات/ مناطق 48 وأسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ مناطق 48.

كما ضمت قائمة الأسيرات أيضا : آيات سعيد قاسم عتاملة/ مناطق 48 ورنا محمد حسين سويلات/ مناطق 48 وأسيل حسين محمود سويطات/ مناطق 48

فيما اشتملت قائمة الأسرى الأشبال علي "سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم وعبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة ويونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة وإدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة وقصي عوض محمود مصري/ رام الله والبيرة ومحمود إبراهيم محمود متولي/ قلقيلية وعبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل وعبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل ويوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة ومحمود رائد محمد إخليل/ الخليل وأسامة ماهر محمد قبها/ جنين وأحمد فضل خضر عجلوني/ القدس ومحمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرة ورائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل وأحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس.

وضمت كذلك : محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس وأبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل ومحمود حسن أحمد قطناني/ نابلس وعلي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم ومهران عمار ابراهيم حميدان/ القدس وقسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة وعز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة.