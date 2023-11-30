لبنان.. سقوط 6 قذائف إسرائيلية بالقرب من موقع قوات اليونيفيل الدولية

أعلنت مصادر إعلامية لبنانية سقوط 6 قذائف "إسرائيلية" بالقرب من موقع قوات اليونيفيل الدولية في أطراف مروحين وأخرى في أطراف راميا.



فيما ناشد مزارعو القرى الحدودية في مناطق المجيدية ووادي خنسا والماري والعباسية وحلتا، الجهات المعنية وخاصة وزارة الزراعة ومجلس الجنوب، "ضرورة معاينة ما حل بحقولهم الزراعية من أضرار فادحة نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي والذي استعملت خلاله قذائف الفوسفور الأبيض.

وذكر إعلام إسرائيلي أنه ومن الساعة 17:00 حتى الساعة 19:00، سيتم إجراء تدريب في "شلومي" على الحدود مع لبنان وستفعل صفارات الانذار وستكون هناك حركة حية للجنود.