بيان مهم من السفارة المصرية في السنغال بشأن الانتخابات الرئاسية

أصدرت السفارة المصرية في العاصمة السنغالية داكار، اليوم الخميس، بيانا بشأن التصويت في الانتخابات الرئاسية المزمع إنطلاقها غدا الجمعة ولمدة ثلاثة أيام في خارج مصر.

وقالت سفارة القاهرة في داكار في بيان لها "تتشرف سفارة جمهورية مصر العربية في داكار بالإفادة بتعطيل العمل القنصلي يوم الجمعة ١ ديسمبر بمناسبة عقد الانتخابات الرئاسية، على أن يتم استئناف العمل القنصلي يوم الاثنين الموافق ٤ ديسمبر 2023".

وينطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج، غدا الجمعة 1 ديسمبر ويستمر التصويت إلى 2 و 3 من نفس الشهر، على أن يبدأ التصويت، في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، ويتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح عبدالفتاح السيسي، والمرشح عبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.