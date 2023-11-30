بيان مهم من السفارة المصرية في الدوحة بشأن انتخابات الرئاسة

أعلنت السفارة المصرية في قطر عن فتح أبوابها أمام الناخبين المصريين لاستقبالهم على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقین ۱ و۲ و۳ دیسمبر ۲۰۲۳ من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 مساء.

وذكرت السفارة المصرية في بيان لها : تتشرف السفارة بالإحاطة بأنه يمكن للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومي (سارية الصلاحية أو منتهية) أو جواز السفر المصري ساري الصلاحية فقط والمثبت به الرقم القومي، إعمالاً لحكم المادة ٢٩ من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

واتمت السفارة بيانها قائلة : تنتهز سفارة جمهورية مصر العربية هذه المناسبة لتعرب للجالية المصرية بدولة قطر عن خالص التقدير والاحترام.