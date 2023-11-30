أماكن وأوقات مختلفة.. إسرائيل تكشف عن تغيير في عملية تسليم الرهائن اليوم

قال مسؤول إسرائيلي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الخميس، إن الرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم اليوم، سيتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر في أوقات وأماكن مختلفة، لأنهم محتجزون في مناطق مختلفة من غزة.

وتم تسليم إسرائيليين تم إطلاق سراحهما في وقت سابق من هذا المساء إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الرهينتين اللتين أفرجت عنهما حركة حماس للصليب الأحمر، تم تسليمهما إلى أعضاء جهاز الشاباك في شمال غزة، بالقرب من الجدار الأمني.

وتم التعرف على الرهينتين على أنهما ميا شيم البالغة من العمر 21 عامًا وأميت سوسانا البالغة من العمر 40 عامًا.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تتم مرافقتهم إلى الأراضي الإسرائيلية، وسيتم نقلهم إلى قاعدة حتسيريم الجوية في جنوب إسرائيل.

وأضاف أنه في الساعات المقبلة، سيتم إطلاق سراح العديد من الرهائن.