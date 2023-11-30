المرشح الرئاسي حازم عمر يوضح تفاصيل برنامجه في أول 100 يوم

خفض أسعار الدواء والغذاء..

كشف المرشح الرئاسي حازم عمر عن حزب الشعب الجمهورى تفاصيل برنامجه الانتخابي لمواجهة مشاكل المواطنين في محافظات الصعيد خصوصا فى أول الـ 100 يوم.



وأوضح عمر خلال كلمته بالمؤتمر الثالث لحملته الانتخابية المنعقد بقاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف، أن أهم مشكلات تواجه مصر تشابك المؤسسات، معلنا تأسيس الهيئة العامة للمحليات لفض هذه الاشتباكات.



وأكد أنه سوف يرخص جميع أسعار الدواء والغذاء أول 100 يوم، مشيرا إلي أن هذه سوف يختار مجموعة من الأغذية الأساسية تتضمن السكر والزيت والألبان والدقيق وكل الأغذية التي يحتاجها المواطن والأسرة المصرية بشكل يومي، موضحا أن خفض أسعار الأغذية والأدوية عن طريق رفع الضرائب عنها.





وتابع: الدول لا تنهض بالخطابة أو بالكلام وإنما بالعمل والخطط" مشيرا إلي أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب 5 سنوات".



وأكد أن مصر تمر بالأزمة الاقتصادية لكنه تعهد بخفض الأسعار والنهوض بسعر العملة الرسمية".



ويعد هذا مؤتمر حملة المرشح الرئاسى حازم عمر الثالث، ويعقد بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.



ويعقد المؤتمر وسط حضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.