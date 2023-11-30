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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المرشح الرئاسي حازم عمر: إصلاح المنظومة الصحية خلال 5 سنوات

حازم عمر المرشح في
حازم عمر المرشح في الانتخابات الرئاسية

أكد حازم عمر، المرشح في الانتخابات الرئاسية، أن الهدف في التعامل مع المشكلات، وضع حلول وفق برنامج محدد وجدول زمني، وليس بشعارات بدون تنفيذ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وأشار المرشح الرئاسي، إلى أن البرنامج الانتخابي يتضمن إصلاح الإدارة المحلية خلال سنتين، قائلا: إصلاح الإدارة المحلية سيؤدي لحل كافة مشكلات المحافظات فيما يتعلق بكافة الأزمات.

وأعلن حازم عمر، أنه في حال فوزه سيعمل على إنشاء الأمانة العامة للإدارة المحلية، تتبع مجلس الوزراء، لفض التشابكات في كافة المحافظات لحل جميع المشكلات.

وتعهد حازم عمر، بإنشاء أكاديمية الإدارة المحلية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لتخرج أجيال مؤهلة بشكل كبير تتناسب مع متطلبات المواطنين.

وأعلن المرشح الرئاسي حازم عمر، أنه سيعمل على إصلاح المنظومة الصحية خلال ٥ سنوات.

ووعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والدواء في أول ١٠٠ يوم، من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع اليومية، وإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

وأكد المرشح الرئاسي، أنه سيعمل على رفع قيمة العملة المحلية، موضحا أن ما يحدث في الدولار ليس ارتفاع سعره، وإنما تراجع في قيمة الجنيه.

وقال حازم عمر: لدينا مهمة كبيرة في مواجهة أزمة التضخم، متابعا: "بدل ما الدنيا أغلى عليك وبعدين أرضيك بعلاوة ٣٠٠ جنيه".
وقال: إذا تولنا المسئولية فنحن أهل لها، متابعا: لا نشارك في أي مشهد به أي نوع من أنواع الهزل حتى لا نسيئ إلى مصر، خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية هي منافسة على أهم استحقاق دستوري.

 

وتابع: "لسنا رجال هزل.. ورفعنا سقف المنافسة في الانتخابات الرئاسية، ومن يترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رجل دولة".

وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر: "لما بنوعد بنكون دارسين كويس ومش بنجيب كلام من الكتب ولكن كلام من خبرات، علشان كده اللي هنقوله هننفذه".

وتعهد حازم عمر، بأنه سيعمل على تعيين العشرين الأوائل في جميع الكليات، للاستفادة من الكفاءات والكوادر لخدمة مصالح الوطن.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والصحافة، قال المرشح الرئاسي حازم عمر: "اتعهد بأنه لن يقصف قلم في عهدي وانا مع حرية الرأي".


وأشار إلى أنه حدثت تجاوزات في حقه، قائلا: لماذا يتم الإساءة في حقي  ولمن يريد الاشتباك معي يشتبك في برنامجي وليس في شخصي، موضحا أن برنامجه الانتخابي يتضمن مواجهة الاستقطاب السياسي.

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