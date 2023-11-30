المرشح الرئاسي حازم عمر: إنشاء الأمانة العامة للإدارة المحلية حال الفوز بالانتخابات

أكد حازم عمر المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهورى، إلى أن البرنامج الانتخابي يتضمن إصلاح الإدارة المحلية خلال سنتين، قائلا: إصلاح الإدارة المحلية سيؤدي لحل كافة مشكلات المحافظات فيما يتعلق بكافة الأزمات.

إنشاء الأمانة العامة للإدارة المحلية

وأعلن حازم عمر، خلال كلمته بالمؤتمر الثالث لحملته الانتخابية أنه في حال فوزه سيعمل على إنشاء الأمانة العامة للإدارة المحلية، تتبع مجلس الوزراء، لفض التشابكات في كافة المحافظات لحل جميع المشكلات.

وتعهد حازم عمر، بإنشاء أكاديمية الإدارة المحلية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لتخرج أجيال مؤهلة بشكل كبير تتناسب مع متطلبات المواطنين.