المرشح الرئاسي حازم عمر: لسنا رجال هزل ولدينا مهمة كبرى لمواجهة التضخم

وقال المرشح الرئاسى حازم عمر عن حزب الشعب الجمهورى، إنه لدينا مهمة كبيرة في مواجهة أزمة التضخم.

الانتخابات الرئاسية هي منافسة على أهم استحقاق دستوري

وقال: إذا تولنا المسئولية فنحن أهل لها، متابعا: لا نشارك في أي مشهد به أي نوع من أنواع الهزل حتى لا نسيئ إلى مصر، خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية هي منافسة على أهم استحقاق دستوري.

وتابع: "لسنا رجال هزل.. ورفعنا سقف المنافسة في الانتخابات الرئاسية، ومن يترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رجل دولة".

وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر: "لما بنوعد بنكون دارسين كويس ومش بنجيب كلام من الكتب ولكن كلام من خبرات، علشان كده اللي هنقوله هننفذه".

وتعهد حازم عمر، بأنه سيعمل على تعيين العشرين الأوائل في جميع الكليات، للاستفادة من الكفاءات والكوادر لخدمة مصالح الوطن.



وأشار إلى أنه حدثت تجاوزات في حقه، قائلا: لماذا يتم الإساءة في حقي ولمن يريد الاشتباك معي يشتبك في برنامجي وليس في شخصي، موضحا أن برنامجه الانتخابي يتضمن مواجهة الاستقطاب السياسي.