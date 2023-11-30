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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوصلة ضحك.. شيكابالا يحاول تحفيظ سامسون هتافات جمهور الزمالك

صدى البلد

نشر الإعلامي مينا ماهر فيديو كوميدي  لنجم الزمالك شيكابالا برفقة سامسون عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وعلق مينا ماهر علي الفيديو: شيكابالا بيحاول يحفظ سامسون هتافات الجمهور.. هزار وضحك متواصل بينهم مع محمود علاء .

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، بهدفين نظيفين.

تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابها لصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عندالنقطة 12 في المركز الرابع.

شيكابالا سامسون أصدقاء شيكابالا سامسون نجم الزمالك

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