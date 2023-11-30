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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المرشح الرئاسي حازم عمر: تعيين الـ 20 الأوائل فى جميع الكليات

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

تعهد المرشح الرئاسى حازم عمر عن حزب الشعب الجمهورى، بأنه سيعمل على تعيين العشرين الأوائل في جميع الكليات، للاستفادة من الكفاءات والكوادر لخدمة مصالح الوطن.

 

وقال المرشح الرئاسى حازم عمر عن حزب الشعب الجمهورى، إنه لدينا مهمة كبيرة في مواجهة أزمة التضخم.

 الانتخابات الرئاسية هي منافسة على أهم استحقاق دستوري

وقال: إذا تولنا المسئولية فنحن أهل لها، متابعا: لا نشارك في أي مشهد به أي نوع من أنواع الهزل حتى لا نسيئ إلى مصر، خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية هي منافسة على أهم استحقاق دستوري.

وتابع: "لسنا رجال هزل.. ورفعنا سقف المنافسة في الانتخابات الرئاسية، ومن يترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رجل دولة".

وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر: "لما بنوعد بنكون دارسين كويس ومش بنجيب كلام من الكتب ولكن كلام من خبرات، علشان كده اللي هنقوله هننفذه".

ويعد هذا مؤتمر حملة المرشح الرئاسى حازم عمر الثالث، ويعقد بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.

ويعقد المؤتمر وسط حضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهورى، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

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