عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة وUNFPA يطلقان فعاليات حملة 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فعالية التوعية ضد العنف من خلال مشروع المساحات الامنة بأسوان ( المساحة الأمنة بمركز شباب بدر) ، ضمن فعالية حملة ال ١٦ يوم توعية ضد العنف.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة والمحاضرات التدريبية ومعرض للمنتجات الحرفية وحضر الفاعلية عدد ٢٢٠ من السيدات والفتيات.

ومن جهتها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب أن الفعالية تتضمن ندوات تثقيفية لمناهضة العنف ضد المرأة، ونشر الوعي وماينتج عنه، وتأثيره علي الأسرة

كما يتم تقديم الدعم النفسي من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها بالمساحات الآمنة، كما يتم توفير متخصصين  لإدارة الحالات التي تعرضت لأي نوع من أشكال العنف، مع توفير طبيب متخصص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

غرامة 500 ألف جنيه عقوبة اختراق الصمت الانتخابى فى "الرئاسة" طبقا للقانون

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

فلسطين.. انفجارات قوية تدوي في غلاف غزة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

ترشيحاتنا

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استئناف الهجوم على غزة

فرص عمل برواتب مجزية بتلك المحافظات

البيت الأبيض : لا تأكيدات حتى الآن على تمديد الهدنة في غزة

الجارديان: المسلمون في أوروبا يتعرضون للخطر وتصاعد التهديدات ضد المساجد

دعاء البرد الشديد للفقراء .. توجيه مهم من النبي في الشتاء |تعرف عليه

البيت الأبيض: بوتين عازم على استمرار الصراع في أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب ظهور الطعم المعدني في الفم

مفتاح الحياة.. فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر يثير جدل رواد السوشيال

مختلفة وغير تقليدية.. شاهد مايا دياب بفستان ذهبي بجدة يشعل السوشيال ميديا

نجوم العالم في حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر

فيديو

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

التسجيل ينتهي خلال أيام .. اعرف شروط حج الجمعيات وطريقة التقديم

وفاة هنري كيسنجر مهندس الدبلوماسية الأمريكية.. أبرز الملفات والمواقف في مسيرته|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ