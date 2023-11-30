فرج عامر : الأهلي يُظهر العين الحمرا لكولر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي رد فعل النادي الأهلي مع كولر بعد النتائج السلبية للفريق.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ الأهلي اظهر العين الحمراء لكولر و طلب منه تثبيت الفريق وعدم إعطاء إجازات طويلة بدون مبرر ".

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة يوم الأربعاء، لالتقاط الأنفاس، قبل أن يعود الفريق لاستئناف التدريبات صباح اليوم الخميس، والتوجه إلى المطار للسفر إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقررة السبت المقبل.