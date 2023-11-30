الرئيس الإيراني يغيب عن قمة المناخ cop28 احتجاجاً على الحضور الإسرائيلي

ذكرت قناة الميادين أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" في الإمارات، احتجاجاً على حضور رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي القمة.

وكانت دولة الإمارات رحبت بإطلاق صندوق «الخسائر والأضرار»، وأعلنت مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق.

كما ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 17.5 مليون دولار في صندوق «الخسائر والأضرار»، في حين تعهدت ألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات الصندوق، وبريطانيا 60 مليون جنيه إسترليني، واليابان بـ10 ملايين دولار.

ومن جانبه؛ قال الدكتور سلطان الجابر رئيس (كوب28)، بعد اعتماد قرار تشغيل الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في (كوب27): «أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا».

وأضاف: «(كوب 28) يدخل التاريخ باتفاق من اليوم الأول، عبر تبني جميع الأطراف تفعيل مبادرة صندوق الخسائر والأضرار».

وتبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، في يومه الأول، الخميس، بدبي، قرار تنفيذ إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية، للتعويض على الدول الأكثر تضرراً من تغيّـر المناخ، حيث استطاع جمع مئات ملايين الدولارات.