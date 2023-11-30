لاعب الأهلي السابق: كنت قريبا من الزمالك.. وجوزيه الأفضل في التعامل النفسي|فيديو

قال أحمد عادل لاعب منتخب مصر السابق، إن الاستقرار الإداري في الزمالك سبب نجاح الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف أحمد عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن معتمد جمال خلق الإصرار لدى اللاعبين، وهو ما ظهر في أدائهم، قائلاً «أدعم استمرار معتمد جمال في الزمالك».



وتابع أحمد عادل، أن البرتغالي مانويل جوزيه كان أفضل مدرب يتعامل نفسياً مع اللاعبين، قائلاً: «جوزيه يعرف يهيئ اللاعبين نفسياً قبل المباريات» مؤكداً أن محمد بركات كان يخشي غضب جوزيه قائلا «بركات كان بيخاف من جوزيه».

وأشار عادل، إلى أنه كان قريبا من التوقيع والانضمام لصفوف الزمالك، في عهد ممدوح عباس، مؤكداً أن المفاوضات استمرت شهر ونصف، قائلاً: “اتحط ليا شنطة بها أكثر من 800 ألف جنيه مقدم سنة كاش، ولكن وقعت للنادي الأهلي على بياض بعد مكالمة محمود الخطيب”.