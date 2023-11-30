عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: إمكانات محمد عبد المنعم تؤهله للعب في ريال مدريد

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

قال أحمد عادل لاعب منتخب مصر السابق، إن هناك حالة قلق لدى جماهير الأهلي، بسبب تراجع مستوي ونتائج الفريق خلال الفترة الحالية.

 

وأضاف عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن السويسري مارسيل كولر مطالب بتحقيق البطولات مع الأهلي خلال المرحلة المقبلة بعد خسارة الفريق بطولتين في وقت زمني قصير بخلاف تراجع مستوي لاعبي الفريق، قائلاً «أداء الأهلي الفترة الأخيرة غير جيد».

 

وأشار عادل إلى أن حالة تركيز مارسيل كولر مع الأهلي، أصبحت أقل جداً عن الموسم الماضي، بسبب حالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع الأحمر في الموسم الماضي، وعدم التركيز سيطر على إدارته للمباريات.

 

وتابع عادل، أن النادي الأهلي تأثر برحيل سيد عبد الحفيظ، بسبب سيطرته على غرفة ملابس النادي الأهلي، بخلاف الخبرات التي اكتسبها خلال مشواره مع الأهلي في تلك المنصب.


وواصل عادل، أن غياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن الأهلي أمام سموحة بداعي الإجهاد غير مقنع، مؤكداً أن جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع كولر، جاءت في التوقيت المناسب نظراً لتراجع نتائج الفريق قبل المشاركة في مونديال الأندية.

 

وطالب عادل، جماهير الأهلي بدعم الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.

 

وأدان عادل، تصرف صلاح محسن مهاجم الأهلي، تجاه جماهير الأحمر بعدما أشار اللاعب بإصبعه على فمه بعد تسجيل هدف في مرمي ميدياما الغاني بمعنى السكوت عند مدرجات جمهور النادي الأهلي، قائلا: «بعض اللاعبين في الأهلي يحتاجون لتغير عقليتهم تجاه الجماهير».

 

وأكد عادل، أن محمد عبد المنعم لاعب الأهلى يعد من أفضل مدافع في مصر في الوقت الحالي، مضيفاً إن إمكانياته تؤهله للعب في ريال مدريد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

غرامة 500 ألف جنيه عقوبة اختراق الصمت الانتخابى فى "الرئاسة" طبقا للقانون

ترشيحاتنا

فايننشال تايمز: الوسطاء يعملون حاليا على المرحلة التالية من الهدنة بـ غزة

بثنائية نظيفة.. ليفربول يحسم الشوط الأول أمام لاسيك بالدوري الأوروبي

وصول حافلة الصليب الأحمر إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عن أسرى فلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة قفين بالضفة الغربية

أموالنا تنفد.. نداء عاجل من البنتاجون لـ الكونجرس بشأن دعم أوكرانيا

إبراهيم سعيد: الأكاديميات خربت الكرة المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن المصري بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الفطير بالسكر

بعد خبر زواجها.. شاهد إطلالات ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بيشغلوا دماغهم على المصريين.. رضوى الشربيني تسخر من شركة مشروبات غازية

فيديو

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

التسجيل ينتهي خلال أيام .. اعرف شروط حج الجمعيات وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ