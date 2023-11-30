نجم الأهلي السابق: إمكانات محمد عبد المنعم تؤهله للعب في ريال مدريد

قال أحمد عادل لاعب منتخب مصر السابق، إن هناك حالة قلق لدى جماهير الأهلي، بسبب تراجع مستوي ونتائج الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن السويسري مارسيل كولر مطالب بتحقيق البطولات مع الأهلي خلال المرحلة المقبلة بعد خسارة الفريق بطولتين في وقت زمني قصير بخلاف تراجع مستوي لاعبي الفريق، قائلاً «أداء الأهلي الفترة الأخيرة غير جيد».

وأشار عادل إلى أن حالة تركيز مارسيل كولر مع الأهلي، أصبحت أقل جداً عن الموسم الماضي، بسبب حالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع الأحمر في الموسم الماضي، وعدم التركيز سيطر على إدارته للمباريات.

وتابع عادل، أن النادي الأهلي تأثر برحيل سيد عبد الحفيظ، بسبب سيطرته على غرفة ملابس النادي الأهلي، بخلاف الخبرات التي اكتسبها خلال مشواره مع الأهلي في تلك المنصب.



وواصل عادل، أن غياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن الأهلي أمام سموحة بداعي الإجهاد غير مقنع، مؤكداً أن جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع كولر، جاءت في التوقيت المناسب نظراً لتراجع نتائج الفريق قبل المشاركة في مونديال الأندية.

وطالب عادل، جماهير الأهلي بدعم الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.

وأدان عادل، تصرف صلاح محسن مهاجم الأهلي، تجاه جماهير الأحمر بعدما أشار اللاعب بإصبعه على فمه بعد تسجيل هدف في مرمي ميدياما الغاني بمعنى السكوت عند مدرجات جمهور النادي الأهلي، قائلا: «بعض اللاعبين في الأهلي يحتاجون لتغير عقليتهم تجاه الجماهير».

وأكد عادل، أن محمد عبد المنعم لاعب الأهلى يعد من أفضل مدافع في مصر في الوقت الحالي، مضيفاً إن إمكانياته تؤهله للعب في ريال مدريد.