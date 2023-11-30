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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: مساع لتجديد الهدنة غدا.. واستئناف القتال في الصباح

الهدنة
الهدنة

أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الخميس، بأن هناك مساعي لتجديد الهدنة غدا، مشيرة إلي أن هناك رهائن تنطبق عليهم معايير الاتفاق الحالي.

وقالت القناة الـ12 العبرية، “هناك رهائن تنطبق عليهم معايير الاتفاق الحالي.. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستنجح أم لا، وقد يستأنف القتال صباح الغد”.

وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن الرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم اليوم، سيتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر في أوقات وأماكن مختلفة، لأنهم محتجزون في مناطق مختلفة من غزة.

وتم تسليم إسرائيليين تم إطلاق سراحهما في وقت سابق من هذا المساء إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة.

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 وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن الرهينتين اللتين أفرجت عنهما حركة حماس للصليب الأحمر، تم تسليمهما إلى أعضاء جهاز الشاباك في شمال غزة، بالقرب من الجدار الأمني.

 وتم التعرف على الرهينتين على أنهما ميا شيم البالغة من العمر 21 عامًا وأميت سوسانا البالغة من العمر 40 عامًا.

غزة رهائن إسرائيل الهدنة

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