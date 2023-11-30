فيروس مميت .. سبب وفاة لاعب في الدوري الألماني

تسببت عدوى فيروسية قاتلة في وفاة أجيمانج دياووسي لاعب نادي يان ريجنسبرج سايدون، المنافس بدوري الدرجة الثالثة الألماني الثلاثاء الماضي، جاءت بعد تعرضه لتوقف مفاجئ للقلب، يفترض أنه ناجم عن عدوى فيروسية، مع اشتباه في التهاب عضلة القلب.

وبدأ دياووسي (25 عاماً) مسيرته في أكاديمية الناشئين في ريجنسبرج، وعاد إلى النادي الصيف الماضي، علماً بأنه خلال مسيرته الاحترافية لعب في صفوف أندية لايبزغ، وويهن فيسبادن، ودينامو دريسدن.

وبعد الحديث مع عائلته، أكد نادي ريجنسبرج أن مباراة الفريق على ملعبه يوم الأحد المقبل أمام الفريق الرديف لفرايبورج، ستقام في موعدها مع تكريم اللاعب خلال المباراة.