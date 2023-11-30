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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش يغادر القاهرة إلى دبي للمشاركة في حفل غنائي

شاكوش
شاكوش

سافر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش صباح اليوم الخميس إلى دبي بصحبة منظمة الحفلات سارة خليفة من أجل احياء حفل غنائى مساء غدا الجمعة.

الحفل يحيه شاكوش داخل ذا شو دبي، ويعد هذا أحد أشهر أماكن السهر هناك، ومن المفترض أن يعود للقاهرة منتصف الأسبوع القادم.   

 

نهاية الخلافات بين حسن شاكوش وزوجته.

 

 

أكد حسن شاكوش، أن طليقته ريم طارق استلمت جميع أغراضها بدون أى خلافات ، وبحضور أسرتها والشهود .

 وأضاف حسن، أن طليقته ريم طارق تريد فقط افتعال الترند والانتشار في السوشيال ميديا.
 
ونشر حسن شاكوش "بوست لطليقته ريم طارق التي تعلن فيه استلامها منقولاتها الشخصية، مؤكدا أنه لم يجبرها على الاعتذار.
 

حسن شاكوش ينهي خلافاته


وكتب حسن شاكوش في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: مساء الخير على جمهوري العزيز.. ريم طارق استلمت منقولاتها الشخصية بكل تراضي واحترم، بدون أي شجار، وبحضور شهود بدليل هذا البوست على صفحتها الشخصية، وتم تواصل الأب والأم بالاتفاق مع المتوسطين بيننا وتوصلوا معايا لحل يرضي الطرفين.

 


وتابع ، قائلاً: هي وفقت على الاعتذار وأنا لم أجبر أحدا على فعل شيء.. ملحوظة بدليل آخر على إن الخاتمين اللي في إيديها كانوا في الشبكة والموضوع خلص، والقصة دلوقتي بقت قصة واحدة عندها هوس الشهرة واستغلال وسائل الصحافة والإعلام والترند باسمي.. يمكرون والله خير الماكرين.

شاكوش حسن شاكوش مؤدي المهرجانات حسن شاكوش

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