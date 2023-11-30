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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من مينا ماهر بعد الموافقة على حضور 15ألف مشجع للقاء الزمالك وسوار

الزمالك
الزمالك

علق الإعلامي مينا ماهر على الموافقة على حضور 15 الف مشجع للزمالك في مواجهة  سوار الغيني في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وكتب ماهر : ايه يا رجالة !؟دول كلهم ١٥ الف تذكرة !!ياريت ننجز و يخلصوا😃

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سوار الغيني في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية. يأتي هذا بعد فوز الزمالك في المباراة الافتتاحية على أبو سليم الليبي بهدف سجله يوسف أوباما.

تقام المباراة على استاد السلام بالقاهرة، وتم التوصل إلى اتفاق بين الزمالك وفريق سوار لإقامة اللقاء على هذا الاستاد. وكانت بداية مشوار سوار في البطولة بخسارته أمام ساجرادا الأنجولي بنتيجة 2-0.

من المقرر أن يُقام اللقاء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، ويستضيف استاد السلام هذه المباراة بعدما كان من المقرر أن تُلعب في كوت ديفوار، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الأندية نظرًا لعدم ملاءمة ملعب سوار لشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6. وسيكون اللقاء فرصة للزمالك لتحقيق فوز ثانٍ وتعزيز موقعه في المجموعة.

الزمالك سوار الغيني الزمالك و سوار الغيني

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