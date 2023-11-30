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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسلحة القناصة.. هجوم داعش على قرية العمرانية العراقية

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت قناة الغدير الفضائية أن 3 أشخاص استشهدوا بالإضافة الي سقوط  5 إصابات كحصيلة أولية نتيجة تعرض إرهابي من عصابات داعش بالأسلحة القناصة على قرية العمرانية بناحية الوجيهية بديالى.

كما أسفر الانفجار في قرية العمرانية في محافظة ديالى عن استشهاد ٣  من اقارب النائب صلاح زيني كحصيلة أولية.

وفي سياق اخر؛ أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق؛ أن الاثنين، إن 3 من جنودها قتلوا شمالي العراق في منطقة عملية "المخلب القفل".


وأضافت الوزارة في بيان لها: "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والقوات المسلحة وأمتنا النبيلة"، وفق قناة "السومرية نيوز".

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