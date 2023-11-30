الأسلحة القناصة.. هجوم داعش على قرية العمرانية العراقية

ذكرت قناة الغدير الفضائية أن 3 أشخاص استشهدوا بالإضافة الي سقوط 5 إصابات كحصيلة أولية نتيجة تعرض إرهابي من عصابات داعش بالأسلحة القناصة على قرية العمرانية بناحية الوجيهية بديالى.

كما أسفر الانفجار في قرية العمرانية في محافظة ديالى عن استشهاد ٣ من اقارب النائب صلاح زيني كحصيلة أولية.

وفي سياق اخر؛ أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق؛ أن الاثنين، إن 3 من جنودها قتلوا شمالي العراق في منطقة عملية "المخلب القفل".



وأضافت الوزارة في بيان لها: "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والقوات المسلحة وأمتنا النبيلة"، وفق قناة "السومرية نيوز".