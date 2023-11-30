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تحقيقات

ثروة قومية.. مصر تقود العرب في تصدير وإنتاج نوع جديد من الطاقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصبح مصطلح الهيدروجين الأخضر الأكثر شيوعًا واستخدامًا خلال السنوات القليلة الماضية، في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة بعد أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، والتي فرضت تحدياً كبيراً في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها الدول دون الإخلال بواجباتها تجـاه مواجهة أزمة المناخ العالمية والتعهد بخفض الانبعاثات.

ويشار إلى أن مصر تعتبر هي  الأولى عربياً في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك وفقاً لبيانات نشرت من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء في أواخر عام 2022.

اقتصاد الهيدروجين الاخضر

أشاد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإمكانيات التي تزخر بها مصر في قطاع الطاقة، وخاصة ما يتعلق بالهيدروجين بكل أنواعه.

وأوضح طارق الملا، أن الهيدروجين ومع الاهتمام العالمي المتزايد به بوصفه أحد أهم حلول الطاقة ومصادرها منخفضة الكربون، فإنه جارٍ اتخاذ الإجراءات الأخيرة لإعلان الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، في مقال نشرته منصة الطاقة الصادرة من الولايات المتحدة، بمناسبة مشاركة مصر في قمة المناخ التي تستضيفها الإمارات، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تشارك بصفتها عضوًا رئيسيًا في إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وقد أُعلن إطارها العام خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 في مصر خلال العام الماضي.

وبحسب تصريحات طارق الملا، فإنه من المتوقع أن يُسهم اقتصاد الهيدروجين في مصر في تعظيم فرص توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين، فضلًا عن تأمين مصادر جديدة للطاقة في الدولة.

وفيما يتعلق بأنشطة سلاسل القيمة لصناعة الهيدروجين، قال "إن قطاع البترول لديه حصة كبيرة فيما يخص الإنتاج والاستخدام، إذ يمتلك بنية تحتية متطورة وتسهيلات متعددة لإنتاج الهيدروجين واستخدامه في الكثير من المواقع والشركات، سواء في مصافي التكرير أو في صناعات مشتقات الهيدروجين كإنتاج الأمونيا أو الميثانول التي تتيح أيضًا إمكان إنتاج غاز الميثان الاصطناعي بوصفه أحد المشتقات المهمة من الهيدروجي".

وبخصوص النقل والتصدير، أوضح طارق الملا، أن قطاع البترول يمتلك شبكة خطوط الغاز الطبيعي الممتدة من الشمال إلى جنوب البلاد، وذلك بالإضافة إلى عدد من المواني المهمة والمتخصصة على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن تسهيلات إسالة الغاز الطبيعي في دمياط وإدكو، وستشكل هذه الشبكة وتسهيلات المواني والإسالة عنصرًا رئيسيًا لنقل وتصدير الهيدروجين ومشتقاته بكل ألوانه.

كما يزخر قطاع البترول بخبرات بشرية متراكمة من خلال الشركات المتخصصة في التصميمات والإنشاءات والتشغيل والصيانة التي يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في توطين صناعة الهيدروجين بجميع طرق إنتاجه في مصر.

الاستثمار الأخضر

يشار إلى أنه كان قد أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أول نوفمبر 2023 إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لملف الطاقة، والسعي المستمر لجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، من خلال اتاحة العديد من التيسيرات والمحفزات تحقيقاً للأهداف المرجوة منه.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في ظل ما تشهده مختلف دول العالم ومصر من بينها من تحديات ومتغيرات حالية مرتبطة بقطاع الطاقة، وظهور تكنولوجيات جديدة حديثة في هذا القطاع، فإنه من الأهمية بمكان العمل على سرعة الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة بوجه عام، وكذا سرعة اعتماد استراتيجية الهيدروجين الأخضر، موجها في هذا الصدد باعتبار هذين الملفين من الملفات ذات الأولوية التي يجب الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بهما في أقرب وقت ممكن.

في هذا الصدد قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق إن الهيدروجين الأخضر هو أحد مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وازدادت أهميته مؤخراً ، وتم الإتفاق مع العديد من الدول الأوروبية في انتاج غاز الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة والذي يساهم بشكل كبير في التحسن البيئي، وانخفاض غازات الكربون الضارة، مشيراً إلى أن إنتاجه في مصر سيزيد من الطاقة المتجددة التي تستخدمها مصر في مجال المشاريع والاستثمار الأخضر ، ولفت إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول في أفريقيا ومنطقة الشرق الاوسط إنتاجاً للهيدروجين.

وأضاف علي قطب لـ"صدى البلد" أن الهيدروجين الأخضر يعتمد على تحلية مياه البحر، لافتاً إلى أن إنتاجه سيكون من خلال عدد من الأجهزة المكلفة التي تستخدم في إنتاج الهيدروجين، والتي تحتاج لاستثمارات كبيرة خاصة بين مصر ودول أوروبا بكميات تكفي للقيام بمثل هذه المشروعات المصرية التي تهتم بالطاقة النظيفة، بحيث أن ما يكفي يتم تصديره للخارج لأفريقيا والدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط.

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مدبولي يوجه بسرعة اعتماد استراتيجية الهيدروجين الأخضر

وتابع أن التمويل الاستثماري في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر أمر هام للغاية، حيث إن الأجهزة التي تقوم بإنتاجه هي أجهزة حديثة ومكلفة وتتم عملية الإنتاج بأماكن قريبة من المسطحات المائية والبعيدة عن المناطق السكنية، وبالتالي الاستثمار في هذا القطاع هام خاصة وأن الظروف الاقتصادية لمصر تعطيها محدودية في انتاج هذا الغاز.

جدير بالذكر أنه كان قد كشف تقرير تطورات الغاز المسال والهيدروجين الصادر عن منظمة "أوبك" أنه بنهاية عام 2022، ارتفعت حصيلة المشاريع المعلنة والمخطط تنفيذها لإنتاج، ونقل، واستخدام الهيدروجين في الدول العربية إلى 73 مشروعاً.

وتتصدر جمهورية مصر العربية القائمة بإجمالي 23 مشروعاً غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ثم سلطنة عمان في المرتبة الثانية بإجمالي 11 مشروعاً غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي 10 مشاريع متنوعة بين إنتاج الهيدروجين (والأمونيا) الأخضر والأزرق، وتطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل.

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