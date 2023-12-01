مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف العدوان المجنون على غزة

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية لم يكن جديدا على الشعب الفلسطيني، فمصر منذ النكبة في عام 48 وهي تقف بقوة داعمة ومساندة ومشاركة في القضية الفلسطينية وقدمت عشرات الشهداء والجرحى على مدار العقود السبعة الماضية.

أضاف محمود الهباش، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر تقود كل الحراك الداعم للقضية الفلسطينية ووقف العدوان المجنون على قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر سارعت من اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة بفتح معبر رفح من أجل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

تابع مستشار الرئيس الفلسطيني، مصر وقفت سدا منيعا في وجه مؤامرة تهجير سكان قطاع غزة التي تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمريرها، مشيدا أيضا بالموقف الأردني والعربي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر وشعبها لا ينتظرون الشكر على ما قدموه للفلسطينيين لأن هذا الواجب جزء من عقيدة الشعب والقيادة المصرية الذي يعتبر فلسطين قضيته.

