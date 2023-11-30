بيان مهم من القوات المسلحة السودانية

ذكرت القوات المسلحة السودانية انه تلاحظ تداول عدد من المواقع الإخبارية والمصادر الصحفية لمعلومات ميدانية حول تحرير أو السيطرة على مناطق ولم يتم توضيحها والإفصاح عنها بواسطة الناطق الرسمي للقوات المسلحة أو الحسابات الرسمية للقوات المسلحة بوسائط التواصل المختلفة.

وأكدت القوات المسلحة السودانية في بيان لها أن مثل هذه المعلومات غير الصحيحة وتظل عبارة عن شائعات مصدرها غرف العدو والجناح السياسي للميليشيا.

وأشارت القوات المسلحة السودانية الي ان الهدف من هذه الشائعات التشويش على المواطنين والرأي العام ضمن الحرب النفسية وجب الانتباه لذلك وعدم الترويج لها.

