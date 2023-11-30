خبيرة أسواق مال تكشف ما الجنيه الرقمي؟ وهل يتقبله المواطن المصري؟

قالت الدكتورة راندا حامد، خبيرة أسواق المال، إن البنك المركزي يدرس إصدار "الجنيه الرقمي" بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

حديث حول الجنيه الرقمي



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، إن السنوات الأخيرة شهدت انتشارا للعملات المشفرة مثل البتكوين، وهذا النوع من العملات غير معترف به، وأيضًا شهدت انتشار للعملات الرقمية، وهذا النوع من العملات معترف به من قبل البنوك المركزية حول العالم.



وأشارت إلى أن إصدار الجنيه الرقمي يأتي ضمن توجه الدولة نحو الرقمنة والشمول المالي، موضحًة أن الجنيه الرقمي سيساهم في تعزيز الرقمنة الشمول المالي، وفوائده عديدة وأهمها تقليل الطباعة وتقليل مصروفات البنوك إضافة إلى أنه أكثر أمانا.



وتابعت: "فكرة الجنيه الرقمي قريبة من فكرة تعاملاتنا المالية عبر التطبيقات، مثل انستباي، والفترة الأخيرة أصبحت أغلب معاملاتنا المالية من خلال التطبيقات".



ولفتت إلى أن هناك انتشارا كبيرا للبنوك الرقمية حول العالم، وهناك فروع رقمية داخل بنوك مصرية مثل بنك مصر والتجاري الدولي.



وأوضحت، أنه في الماضي كان المواطن يذهب بنفسه ويشتري السهم من الشركات، أما الآن فهناك البورصة يستطيع المواطن من خلالها شراء السهم بطريقة إلكترونية، ولذلك ففكرة الأسهم قريبة من فكرة الجنيه الرقمي.



وأكدت أنها ترى أن الجنيه الرقمي في حالة طرحه سينتشر بسهولة، والشعب المصري سيرحب به.