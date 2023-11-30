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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير محمد العرابي: الفلسطينيون قدموا صمودا بطوليا أمام الاحتلال

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، الشعب الفلسطيني قدم صمودا بطوليا ، لافتا إلى أن الشعب المصري جدير بالحياة وإقامة دولته العادلة والمستقلة.

وأضاف السفير محمد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  الاحتلال الإسرائيل يستهدف أن يظل قطاع غزة منطقة منكوبة لأطول فترة ممكنة حتى يرضخ الشعب الفلسطيني لضغوط الاحتلال وتهجيرهم ولكن هذا الأمر لن يحدث.

تابع وزير الخارجية الأسبق، أتوقع تمديد الهدنة خلال الفترة القادمة، لكن من الصعب جدا حاليا الوصول إلى وقف إطلاق نار نهائي وشامل بين حماس وإسرائيل، مشيرا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذلها مصر والدول العربية من أجل الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحا أن القضية الفلسطينية محل اهتمام قادة العالم ونأمل حلها قريبا.

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