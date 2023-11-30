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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز .. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق  وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز السبت المقبل.

ونشر أحمد صور عدة صور أثناء وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا.

وسيرت مصر للطيران الناقل الوطني، اليوم الخميس، رحلة خاصة رقم MS3250 بأحدث طرازات الشركة من طراز A320neo إلى مطار دار السلام بتنزانيا نقلت على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

واقلعت الطائرة من مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، وسط إستعدادات كاملة من فرق عمل مصرللطيران الناقل الوطني لتقديم أفضل خدمات السفر لممثلي الكرة المصرية في البطولات الدولية والقارية.

تنزانيا بعثة الأهلي يانج أفريكانز مباراة الأهلي

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