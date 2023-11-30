ممثل الجالية بفرنسا: المصريون في الخارج مهتمون بالانتخابات الرئاسية

قال عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، إن المصريين في الخارج شهدوا مكتسبات عديدة خلال الفترات الماضية، ومنها الاستحقاق الدستوري، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا من قبل المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، والمصريين في الخارج يكونوا الطليعة والاستبيان على الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها.

ممثل الجالية المصرية في فرنسا يتحدث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "حشيش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن الدولة المصرية تتعرض لحالة من التركيز في بعض الملفات، ومحاولة استغلالها، خاصة أن الفترات الماضية كانت عصيبة على مصر، وتصريحات الرئيس السيسي بشأن المشاركة في الانتخابات وإثبات للعالم أن الحاكم يرضخ لإرادة الشعب وليس العكس أمر هام للغاية.

وتايع ممثل الجالية المصرية في فرنسا، أن المصريين في الخارج لديهم خبرة ووعي كبير بالاستحقاقات الدستورية والمشاركة في الانتخابات المختلفة، فضلا عن إنشاء وزارة خاصة لشؤون المصريين في الخارج، والمبادرات التي تخص المصريين في الخارج، والإنجازات العديدة التي تم وضعها من أجل المصريين في الخارج طيلة الفترة الماضية.