تعليق علاء عبد العال بعد ضياع الفوز على طلائع الجيش

أعرب علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن حزنه الشديد لضياع فرصة الفوز والعودة إلى الغردقة بالنقاط الثلاث بعد التعادل مع طلائع الجيش فى الوقت بدل الضائع.



واعترف عبد العال، فى مداخلة هاتفية مع الإذاعى محمد بدر، عبر ميكرفون إذاعة الشباب والرياضة أنه وجه اللوم للاعبي الجونة على إهدار فرصة الفوز على الفريق العسكري ،خارج الديار، الذى كان فى متناول إيديهم.



وقال المدير الفني لفريق الجونة، إنه كان يطمع فى تحقيق فى دخول المربع الذهبي مشيرا إلى إنه كان بإمكان أحمد شوشة تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة حيث دفع الجونة الثمن سريعا بنجاح محمد فتح الله فى تسجيل هدف التعادل القاتل ، نتيجة غياب التركيز فى اللحظات الأخيرة.



وكشف علاء عبد العال مع محمد بدر، أن الجونة حضر إلى القاهرة، وهو يفتقد جهود صبري رحيل الظهير الأيسر الذى أجرى عملية جراحية، بعد تعرضه لكسر فى الترقوة بجانب أحمد محمود الظهير الأيمن الذى غاب للإيقاف.



وأكد المدير الفني لفريق الجونة أن يضع سيناريو هبوط أسوان وغزل المحلة، فى الموسم الماضي، أمام لاعبيه بعد أن أنهى الفريقان الدور الأول فى مراكز الأمان لكنهما هبطا فى النهاية.